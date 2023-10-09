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مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

كتب:

هانى حسن
11:21 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنّ قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في محافظة الخليل.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال أطلق النار على فلسطينيين بحاجز الجلمة في جنين.

وأكدت«السلامين» أنه تم إعلان الحداد لليوم الثاني في جميع المحافظات الفلسطينية.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

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