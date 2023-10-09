انطلاق مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» في المعاهد الأزهرية بالشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهري، بدء تفعيل أنشطة المشروع التربوي «أنا الراقي بأخلاقي» للموسم الثاني بمعاهد الشرقية الأزهرية لكافة المراحل الدراسية، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة، والتي تشمل الإذاعة الأزهرية ومسابقات القصة القصيرة والخطابة والرسم وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تعزز القيمة المستهدفة.

غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشء

وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار فضيلة وكيل الأزهر الشريف بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى غرس الأخلاق الحميدة في نفوس النشئ، وتعزيز الانتماء الوطني وتجنب الأفكار الشاذة الوافدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الانحرافات السلوكية.

تفعيل سلوك النظافة عند التلاميذ

وأوضح منسق المنطقة، أن أنشطة وفعاليات المبادرة هذا العام تستهدف جميع التلاميذ والطلاب بجميع الصفوف الدراسية، طبقًا للجدول الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية يتم تفعيل سلوك النظافة لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بكافة الإدارات التعليمية ، كما يتم تفعيل قيمة التواضع لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.