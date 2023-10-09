وزير السياحة يفتتح القبة الضريحية للإمام الشافعي غدًا

يفتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، غدًا الثلاثاء، مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، وجعل العاصمة المصرية القاهرة منتجا سياحيا قائما بذاته، حيث شهدت الأسابيع الماضية افتتاح العديد من المزارات السياحية بمنطقة القاهرة التاريخية مثل مسجد سارية الجبل بالقلعة، فضلا عن حصن بابليون وبرج مأخذ سور مجري العيون، ومعبد بن عزرا اليهودي.

عدد ضخم من اللقى الأثرية

وشهد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الخميس الماضى فعاليات الكشف عن بئر جديد بمنطقة آثار سقارة مدفون به عدد ضخم من اللقى الأثرية، والتوابيت الخشبية الملونة والمومياوات الكبيرة و الصغيرة والتماثيل.

كشف أثرى هام قريبا بمنطقة سقارة

وأكدت وزارة السياحة والآثار،إن هذا الكشف يعود لأعمال البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار و العاملة بمنطقة آثار سقارة، مشيرة إلى أن الدلالات الأثرية التي عثرت عليها البعثة بموقع هذا الكشف الأثرى سيؤدى إلى كشف أثري هام أخر سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء البعثة من جميع الأعمال بتلك المنطقة خلال هذا الموسم.