وزير السياحة والآثار يلتقي المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني

التقى، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، بالسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وبيتر أبوش الملحق التجاري بالسفارة.

تعاون مصري بيريطاني في المجال السياحي

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسير جيفري دونالدسون والوفد المرافق، مثمناً العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

كما استعرض الوزير المستجدات، التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى المقاصد السياحية في مصر.

وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة من خلال سياستها الاستراتيجية والتسويقية الحالية على التعاون بصورة أكبر مع شركاء المهنة، والقطاع الخاص، بما يساهم في تحسين جانب العرض في المقاصد السياحية المصرية، ولا سيما في ظل الطلب المتزايد على زيارة مصر، مشيرًا إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة، والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي.

مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيران

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن السوق البريطاني يعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، كما يعد من الأسواق التي تستهدفها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.