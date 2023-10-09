الرئيس السيسي يُصدر 3 قرارات جمهورية بتعيينات قضائية جديدة

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على 3 قرارات جمهورية جديدة، بشأن تعيينات جديدة في النيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

تضمن القرار الأول تعيين 41 معاونًا للنيابة العامة، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.

واشتمل القرار الثاني على تعيين 21 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة، بناءً على موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وما عرضه وزير العدل على الرئيس.

واحتوت القرارات على تعيين 90 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة بناءً على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.