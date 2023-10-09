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الرئيس السيسي يُصدر 3 قرارات جمهورية بتعيينات قضائية جديدة

كتب:

محمد مجدي
01:48 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على 3 قرارات جمهورية جديدة، بشأن تعيينات جديدة في النيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.

تضمن القرار الأول تعيين 41 معاونًا للنيابة العامة، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.

واشتمل القرار الثاني على تعيين 21 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة، بناءً على موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وما عرضه وزير العدل على الرئيس.

واحتوت القرارات على تعيين 90 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة بناءً على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل على الرئيس.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.