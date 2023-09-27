قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد عكاوي رئيسا لجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز رئيسا لجامعة جنوب الوادي.

من هو الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي؟

وكان الدكتور أحمد عكاوي كان يشغل منصب قائما بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان من مكتب رئيس جامعة جنوب الوادي، فإن الدكتور أحمد عكاوي كان يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وهو من مواليد 1967 بمحافظة أسيوط، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة أسيوط عام 1988، وحصل على الماجستير عام 1993، ثم سجل لدرجة الدكتوراه وسافر لاستكمال دراسته في جامعة بون بألمانيا، وحصل عليها من جامعة جنوب الوادي عام 1999، وتمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في عام 2005، ثم أستاذ عام 2010 في الجيولوجيا البناتية، وأصدر ما يقرب من 41 مؤلفا منشورا في تخصصه الدقيق، وفي مجال تطوير التعليم الجامعي.

يذكر أن الدكتور يوسف غرباوي انتهت فترة ترأسه لجامعة جنوب الوادي، اليوم 31 يوليو 2023، بعد 4 سنوات من تولي المنصب.