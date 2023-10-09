عاجل.. تعرف على حجم التخفيضات في أسعار 10 سلع بقرار الحكومة

تشهد أسعار السلع الغذائية، انخفاضا في الأسواق بقرار من الحكومة، وفقا لاجتماعاتها مع عدد من شركات انتاج السلع المختلفة، ومن المقرر أن تنخفض أسعار 7 سلع في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

تخفيضات أسعار السلع

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن حجم التخفيضات تترواح من 15% إلى 25%، في أسعار السلع، كالتالي:

- السكر.

- الزيت الخليط.

- الأرز.

- الفول.

- العدس.

- الألبان.

- المكرونة.

- الدواجن الحية.

- الدواجن المجمدة.

- بيض المائدة.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم خفض أسعارهم بحلول يوم السبت القادم، قائلا: "سنتخذ قرارات تتعلق بتعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور لنضمن انخفاض الأسعار واستقرار في سلع منتجات معينة".

وشدد رئيس الوزراء، على متابعة الموقف بشكل دوري من خلال اجتماعات يتم عقدها إسبوعيت