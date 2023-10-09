كيف نحول السلع الموسمية إلى يومية؟.. خبيرة تسويق توضح

قالت الدكتورة رانيا شعبان، المتخصصة في مجال التسويق، إنّ المشروعات الناشئة يجب أنّ تعمل على فكرة تجزئة السوق، من خلال التقسيم الديموجرافي من حيث النوع والعمر والظروف الاجتماعية، لتحديد أفضل توزيع للتسويق، وكذلك عدد أفراد الأسرة له دور في استهداف الجمهور الصحيح.

تحويل السلع الموسمية إلى يومية

وأوضحت «شعبان» خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية DMC، أنّ التنوع الجغرافي في التسويق له أهمية أيضًا كي يتناسب المنتج مع طبيعة المحافظة، بالإضافة إلى النظام اليومي لحياة العملاء لتحديد أماكن خروجهم ومستوى الإنفاق لديهم.

طبيعة المنتجات الموسمية

وأشارت المتخصصة في مجال التسويق، إلى أنّ المنتجات الموسمية تختلف تمامًا عن اليومية، فيجب مراعاة ذلك في التسويق وتحديد الجمهور، مؤكدة أنّ التسويق له دورا كبيرا في تحويل السلع الموسمية إلى يومية، مثل الحلويات التي كانت منتشرة موسم رمضان على سبيل المثال، وأصبحت منتشرة حاليا على مدار العام.