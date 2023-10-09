حملات مفاجئة على 54 مكمورة فحم في بلبيس بالشرقية

شن جهاز شؤون البيئة بالشرقية حملة مفاجئة على 54 مكمورة فحم بمركز بلبيس، وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس والوحدة المحلية بالزوامل للتفتيش على 54 مكمورة فحم على طريق الزوامل، بمركز بلبيس للتأكد من توقفها عن العمل.

ضبط مكمورتين مخالفتين

وأسفرت الحملة عن ضبط مكمورتي فحم تقوم بالحرق، فتم الاستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما، وتم إزالتهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء، وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي، والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.