«شؤون البيئة» تحرر جنحتين لمصنعين مخالفين في العاشر من رمضان

شنت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة مفاجئة للمرور على المنشآت الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينها، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة عن تحرير جنحتين للمنشآت المخالفة.

المرور على المنشآت الصناعية بمدينة العاشر

وقال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، إنّ المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت تمثل في «عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للاشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة».

تحرير محضر جنحة لمصنع منسوجات وصباغة

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنحة لمصنع منسوجات وصباغة رقم (8452) جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2023، كما تم تحرير محضر جنحة لشركة خرسانة رقم (8453) جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2023.