ما الفارق بين العاصفة والإعصار؟.. خبير في شؤون البيئة يشرح الاختلافات

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في جامعة عين شمس، إنّه يطلق على الأعاصير أسماء المناطق التي ظهرت فيها أو أسماء أشخاص مشهورين ومعروفين أحيانا، مشيرًا إلى أن الفرق بين الإعصار والعاصفة، هو أن سرعة الإعصار تتجاوز 220 كيلومترا في الساعة.

عاصفة دانيال من أثينا لليبيا

وأضاف «سمعان»، خلال حوراه لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العاصفة لا تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة، وعندما ظهرت عاصفة دانيال في أثينا أحدثت دمارا كبيرا وانتقلت عبر البحر المتوسط ووصلت إلى ليبيا.

قوة الإعصار في ليبيا

وتابع: «في ليبيا، حصل الإعصار على بعض القوة من البحر نتيجة البخر ودرجة الحرارة في المياه من البحر المتوسط، وكان يتميز بالقوة الشديدة في ليبيا وأحدث آثارا مدمرة في درنة ثم بدأ يتحرك إلينا في مصر، ولكنها فقدت قوتها وانتقل إلى منطقة السلوم على شكل منخفض جوي متعمق، وهذا ما تزامن مع وجود منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا وسببا الأمطار التي حدثت في السلوم ومرسى مطروح والإسكندرية والعاصفة الترابية التي وصلت إلى القاهرة وعدد من المناطق».