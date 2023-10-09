اتحاد منتجي الدواجن يعلن تثبيت طبق البيض عند 115 جنيهاً حتى نهاية العام

قرر اتحاد منتجي الدواجن المشاركة في مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، حيث قرر الاتحاد تثبيت سعر طبق البيض عند 115 جنيهاً بدلاً من 125 جنيهاً حتى نهاية العام، والتأكيد على أنه في حالة تراجع أسعار مدخلات الإنتاج سيتراجع سعر طبق البيض، بالإضافة إلى بيع كيلو الدواجن بسعر 65 جنيهاً، تسليم أرض المزرعة.

وقررت الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص الصناعي والتجاري، إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار مجموعة من السلع الأساسية، أبرزها السكر والزيت والأرز والفول والعدس والألبان والمكرونة والدواجن الحية والدواجن المجمدة وبيض المائدة.

انخفاض أسعار الدواجن إلى 65 جنيهاً للكيلو

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن انخفاض أسعار الدواجن إلى 65 جنيهاً للكيلو، تسليم أرض المزارعة، في إطار مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، يعد أمراً جيداً، مشيراً إلى أنه يعتمد على توافر مدخلات الإنتاج والأعلاف والأدوية بأسعار جيدة.

فرصة أمام الحكومة لخفض أسعار الدواجن

وأكد «السيد» أن هناك فرصة كبيرة أمام الحكومة لخفض أسعار الدواجن، ووصول الكيلو إلى 50 جنيهاً، موضحاً أن هذه الفرصة تتلخص في تطبيق قانون صناعة الدواجن رقم 70 لسنة 2009، والذى يمنع تداول الدواجن حية، بالإضافة إلى تقليل حلقات التداول والسيطرة على تلاعب السماسرة.

وأكد أن السوق المصري سوق واعدة وكبيرة، وبالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من الممكن أن يتم بالفعل السيطرة على أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، مؤكداً على أن الدولة تبذل جهداً مضنياً في تقديم السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مطالباً بتشييد الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المعنية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.