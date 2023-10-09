الحكومة تعلن أسعار البيض والدواجن للمستهلك.. انخفاض كبير

قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إننا عقدنا عدة اجتماعات مع وزير الزراعة ومجموعة كبيرة من منتجي الدواجن وبيض المائدة، والجميع شارك لحل أزمة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في الأسعار وحتى نهاية العام، وحال انخفاض خامات التشغيل يجرى التخفيض مرة أخرى.

طبق بيض المائدة سيكون سعره 115 جنيه

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الورزاء في العاصمة الإدارية، أن طبق بيض المائدة سيكون سعره 115 جنيه بدلا من 124 والسعر للمستهلك 125، والتسمين الحي 65 جنيهت من المزرعة، و الدواجن المجمدة 100 جنيه بدلا من 115.

وأكد أن الجميع سيلتزم بالأسعار الجديدة التي ستنعكس على المستهلك بشكل فوري، موجها الشكر لرئيس الوزراء والحكومة على الدعم والتواصل.