أعلنت بورصة البيض، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 6-10-2023، التي جاءت بنحو 122 جنيهًا للكرتونة بالنسبة للأبيض في المزارع، وتباع في المحلات بقيمة 135 جنيهًا، ومن جهتها، تواصل الأجهزة الرقابية للدولة، أعمال مراقبة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المقررة من قبل الدولة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 6-10-2023، نحو 140 جنيهًا بالنسبة للبلدي للجملة، وتُباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

أسعار البيض في البورصات

تنشر «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 6-10-2023 في المزارع، وهي الأسعار التي تُباع للمحال التجارية، يضاف عليها هامش الربح قبل بيعها للمستهلك، وتتفاوت الأسعار في البورصة، بحسب جودة البيض كالتالي:

البيض الأبيض في بورصة البيض بالزراعي: 120 جنيهًا.

طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 122 جنيهًا.

أسعار طبق البيض الأبيض في بورصة شوشة: 122 جنيهًا.

بورصة الصحراوي: 121 جنيهًا.

بورصة الفيوم: 123 جنيهًا.