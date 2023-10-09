«الأحرار الاشتراكيين» يشيد بضبط الداخلية توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة

أشاد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين بجهود وزارة الداخلية في القبض على 8 أشخاص خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة، بحوزتهم 596 توكيلا وتأكيدها التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات.

حزب الأحرار الإشتراكيين

وقال طارق درويش في تصريحاته للوطن إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فيجب عليهم الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المحددة والمقرة والتحلي بالأخلاق الديمقراطية النزيهة وعدم اتباع أس سلوكيات تعكر صفوة المناخ الديمقراطي المصري.

الإنتخابات الرئاسية

كما أكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين على التعامل بكل قوة وحزم مع المخالفين من أجل حماية راية الديمقراطية المحمولة على أعناق المصريين.

وبسؤاله عن رأيه في مغازلات أحد المرشحين لجماعة الإخوان لدعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة قال رئيس الأحرار الاشتراكيين "عودة الإخوان لحكم مصر مستحيلة نظرا لانتهاء شعبيتهم بالشارع المصري وما ارتكبوه من جرائم حرق وارهام بحق المواطنين خلال عام حكمهم 2013 .

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين