رئيس الأحرار الاشتراكيين: الدولة قطعت شوطا كبيرا في بناء الجمهورية الجديدة

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي عصر اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن مليون و130 ألف تأييد للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والقوى الوطنية الداعمة والمؤيدة له.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إن المؤتمر الأول الذي عقدته الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تناول سردا واضحا لخطة الحملة خلال الفترة المقبلة وموقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

الدولة المصرية استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في مرحلة التشييد والبناء

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن إعلان رئيس الحملة عن تدشين المشروع القومي لبناء الإنسان المصري خلال الفترة المقبلة يؤكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في مرحلة التشييد والبناء للجمهورية الجديدة وأننا دخلنا على أعتاب الخطوة الأولى لبناء عقلية الإنسان والتي تتمثل في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية بنفوس النشء منذ فترة طفولته.

وشدد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين على أنه يجب أن تكون استراتيجية عمل بناء الإنسان بتكاتف كبير من كافة الجهات المعنية مثل وزارات التربية والتعليم والثقافة والصحة، وذلك لضمان نجاح المشروع.