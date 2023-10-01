«الأحرار الاشتراكيين» يطالب السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة

طالب طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية كان لها دور كبير في تعزيز قاعدة الاقتصاد القومي.

المشروعات القومية في عهد السيسي

وقال طارق درويش في تصريحاته لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى حكم البلاد أحدث حركة نهضة شاملة بكافة قطاعات الدولة، التي كان أبرزها المشروعات القومية مثل المشروع القومي للطرق ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الزحف العمراني على الصحراء وإقامة مدن جديدة، مما كان له أبلغ الأثر في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الخارجية».

حزب الأحرار الاشتراكيين: السيسي هو الرئيس الأنسب لقيادة الوطن

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: «استكمال تلك المشروعات والوصول بها للأهداف المنشودة، التي تتمثل في تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري، تتطلب استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم، ولا تحتمل تبادل السلطة».

واختتم رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين حديثه، مؤكدًا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد الأنسب لقيادة سفينة الوطن.