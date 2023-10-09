«تضامن كفر الشيخ»: مسح ميداني للمنشآت لتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس

تشهد مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ مسح ميداني للمنشآت لتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس 2023-2024، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والعميد حمادة رزق شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم الوجه البحري ، بحضور السيد مخيمر، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي.

مسح ميداني سادس لسكان كفر الشيخ

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إن الهدف من المسح الميداني للمنشآت، توفير صورة كاملة ومعلومات عن الأنشطة بالجمعيات الأهلية، وتوفير معلومات شاملة وتفصيلية عن المدخلات والمخرجات لكل نشاط، وتوفير بيانات عن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

التعداد الاقتصادي

وأضافت أن تنفيذ التعداد الاقتصادي في كفر الشيخ، يتطلب مقابلة القائمين على المشروعات في الجمعيات الأهلية، لاستيفاء البيانات المطلوبة ليستفيد منها المخططين وصناع القرار في رسم السياسات واتخاذ القرار، موجهة بضرورة التزام الجمعيات الأهلية بتقديم العون الكامل والمساعدة المطلوبة لتسهيل مهمة مندوبي الجهاز في استيفاء البيانات المطلوبة خلال الفترة المذكورة، والتعاون التام في هذا المشروع الوطني الهام، لتوفير بيانات ونتائج لمتخذي القرار لخدمة أهداف التنمية المستدامة والتخطيط القومي لما فيه صالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم.