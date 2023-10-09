مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر من دفع الفلسطينيين تجاه حدودها

حذّرت مصادر مصرية رفيعة المستوى من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي.

وقالت المصادر، لـ«القاهرة الاخبارية»، إنّ مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكل الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأكدت المصادر أنّ رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذّرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية، مشددة على خطورة دعوات النزوح بأنّها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة.

وحمّل المصدر سلطة الاحتلال مسؤولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدا ضرورة الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري.