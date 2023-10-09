الخارجية الفرنسية تعلن مقتل ثاني مواطنيها في إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، قبل قليل، مقتل أحد مواطنيها في العمليات القصف المتبادل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ثاني فرنسي يسقط قتيلاً خلال المواجهات المستمرة منذ يوم السبت الماضي، وفقا لما أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الاتحاد الأوروبي، أعلن عن عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد غداً الثلاثاء، لبحث الأوضاع الراهنة في ضوء الاشتباكات المتواصلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، فجر السبت الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف في وقت سابق من اليوم الاثنين، منزلًا جديدًا في قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشمالية للقطاع الفلسطيني، الذي يتعرض لغارات جوية وقصف مدفعي مكثف لليوم الثالث على التوالي.

كما وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق القصف على قطاع غزة، ونفذ 120 غارة على مناطق في بيت حانون، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، كما قصف ساحة السرايا وسط قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال مسجداً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.