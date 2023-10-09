«الخارجية البريطانية» تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل وقطاع غزة

نصحت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل وقطاع غزة إلا للضرورة بسبب الصراع الحالي.

اجتماع لرئيس وزراء بريطانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي يترأس فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اجتماعًا للجنة الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية «كوبرا»؛ لبحث الوضع في إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم الاثنين.

زيارة من قبل بريطانيين

وفي سياق متصل، قال الوزير الأول لاسكتلندا حمزة يوسف، إن والد ووالدة زوجته محاصران في غزة، حيث كانا يقومان بزيارة عائلتهما، وأعرب عن خشيته بشأن سلامتهما.

وأوضح يوسف - في تصريحات للصحفيين -: «مثلما يعرف الكثيرون، فإن زوجتي فلسطينية، والدتها ووالدها - حموي - يعيشان في مدينة (دندي) في اسكتلندا، كانا في غزة وهما الآن محاصران».