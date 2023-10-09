دهانات الجزيرة الراعي الرئيسي لـDSS 23 لجيل جديد من المصممين المبدعين

تعاون Studio34 مع دهانات الجزيرة كالراعي الرئيسي لها في DSS 23 لكونها الرائد والملهم الأول للطلاب في تخصصات التصميم المختلفة.

تفخر دهانات الجزيرة، الرائدة في مجال الدهانات، باعتبارها الراعي الرئيسي والمشارك الفعال في DSS 23، وهي مدرسة صيفية للتصميم عبر الإنترنت حيث يعد هذا الحدث الصيفي على الإنترنت المنظم من قبل Studio 34 فرصة لتمكين الطلاب وتقديم مسارات متخصصة في مجالات التصميم الفنية المختلفة مثل الكلية الفنية، الكلية المعمارية، وكلية التشطيبات الداخلية.(Technical School, Architectural School, and Interior Finishes School.)

استمر الحدث من شهر يوليو إلى سبتمبر، وانتهى بحدث نهائي رائع أقيم بجامعة كوفنتري في مصر أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2023.

باعتبارها الراعي الرئيسي، لم تكن دهانات الجزيرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم فحسب، ولكن ساهمت أيضًا في البرنامج من خلال مشاركة ثلاثًة من مستشاريها التقنيين الكرام: المهندس. نورس الريماوي، والمهندسة. رحاب بودياب، والمهندس. ياسر محسن.

تشجيع التميز التقني:شاركت دهانات الجزيرة في المسار التقني لـ DSS 23، مما عزّز فرص الطلاب في استكشاف وتطوير مهاراتهم في مجالات مثيرة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مدرسة التكنولوجيا Tech School AI في الهندسة المعمارية، وتقنية السحابة الإنشائية وتطبيقات GIS، المسح الليزري،AR/VR ، والبرمجة في الهندسة المعمارية والتصنيع الرقمي.

وقد شارك المهندس. نورس الريماوي، المعروف في هذا المجال، مع الطلاب في تقديم المعرفة العملية والرؤى الصناعية اللازمة.والتي ساعدت جلساته الطلاب في فهم التكنولوجيا المستقبلية المهمة وتطبيقاتها في صناعة الهندسة والإنشاء.

رعاية المواهب المعمارية:زاد الحضور الهندسي في DSS 23 من عدد الجلسات المثيرة، بما في ذلك تطوير المفاهيم، والتفكير التحليلي، ورسومات الهندسة المعمارية، وتصميم المناظر الطبيعية، وتصوير الهندسة المعمارية. عززت رعاية دهانات الجزيرة للحدث، ومشاركة المهندس. رحاب بودياب خبرته في هذا المجال، وشجع المهندس المبدع الفريق الناشئ في المستقبل على التفكير بشكل حاسم وتطوير حلولهم الإبداعية.وقد أظهرت جلسات المهندس بودياب أهمية التصور المعماري، ودور تصميم المناظر الطبيعية في إنشاء مساحات شاملة، وأهمية التصوير في التقاط تفاصيل المنظور المعماري.

مهارات التصميم الداخلي:أتاح مسار التصميم الداخلي لـ DSS 23 للطلاب الفرصة لاستكشاف جوانب مختلفة من التصميم الداخلي، بدايًة من تصميم المنتجات وتصميم الأثاث إلى تصميم الديكورات والتشطيبات والإنتهاء من الإنشائات ومواد القراءة الهندسية والإدارة.

أتاح تعاون دهانات الجزيرة مع الحدث للمهندس. ياسر محسن بمشاركة خبرته المعرفية وإثارة شغف طلاب التصميم الداخلي.تناولت جلسات المهندس. محسن تفاصيل إنشاء تصميمات داخلية جذابة، مؤكدًا أثر المواد وإدارة المشروع في النتائج الناجحة للتصميم.

المنصات التفاعلية المشاركة:استخدمت دهانات الجزيرة منصات التعاون الداخلية في DSS 23 للتواصل مع الطلاب والمهنيين في الصناعة على مستوى أعمق.

شارك كل من المهندس. نورس الريماوي، والمهندس. رحاب بودياب، والمهندس. ياسر محسن في النقاشات العامة وجلسات الأسئلة والأجوبة وورش العمل، لتزويد الطلاب برؤى وإرشادات هامة وقيمة.

وقد أتاح للطلاب التفاعل مباشرة مع مستشاري دهانات الجزيرة التقنيين، مما سمح لهم باكتساب فهم شامل للصناعة وتطبيق معارفهم الجديدة بشكل فعّال.

الخلاصة:شجعت رعاية دهانات الجزيرة لـ DSS 23 من خلال Studio 34 الجيل الجديد من المبدعين في مجال التصميم وقدمت الإلهام للأجيال القادمة من المصممين.ومن خلال مشاركة مستشاريها التقنيين، خدمت الشركة الطلاب في المسارات التعليمية للمدارس التقنية والمدارس المهنية والنهدسة المعمارية والتفاصيل الداخلية للتصميم، وذلك بتزويدهم بالإرشادات وتبادل خبرات الصناعة.ومن خلال الإستفادة من معرفتها الواسعة في الصناعة وبصفتها العلامة التجارية الرائدة في صناعة الدهانات، ساهمت دهانات الجزيرة بنشاط في تطوير مهارات الطلاب في مجالات التصميم المختلفة.

تواصل دهانات الجزيرة بيان التزامها بتعزيز الإبتكار والإبداع والتميز التقني في مجال التصميم، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل مستقبلٍ أفضل للصناعة بأكملها.