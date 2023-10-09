بدء عزاء الفنان محمد بطاوي بمسجد نصر الدين في الهرم

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب محمد بطاوي من مسجد نصر الدين بمنطقة الهرم؛ إذ تولى أفراد أسرته استقبال المعزيين، وكان الراحل توفي صباح السبت الماضي إثر أزمة قلبية تعرض لها.

أعمال محمد بطاوي

شارك محمد بطاوى في مجموعة من الأعمال التليفزونية وهي خلصانة بشياكة مع أحمد مكي، ومسلسل سك على أخواتك مع علي ربيع، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل بـ 100 وش، ومسلسل شغل في العالي.

وتعاون محمد بطاوي مع الفنان أشرف عبد الباقي في أكثر من عمل مسرحي من بينهم البنك سرقوه، ومسرحية اللوكاندة، كما شارك في موسم دراما رمضان الماضي في مسلسلي «1000 حمدلله على السلامة» بطولة يسرا، وحضرة العمدة بطولة روبي.