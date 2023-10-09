رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بدء عزاء الفنان محمد بطاوي بمسجد نصر الدين في الهرم

كتب:

محمود الرفاعي
07:12 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
عزاء محمد بطاوي

عزاء محمد بطاوي

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب محمد بطاوي من مسجد نصر الدين بمنطقة الهرم؛ إذ تولى أفراد أسرته استقبال المعزيين، وكان الراحل توفي صباح السبت الماضي إثر أزمة قلبية تعرض لها.

أعمال محمد بطاوي 

شارك محمد بطاوى في مجموعة من الأعمال التليفزونية وهي خلصانة بشياكة مع أحمد مكي، ومسلسل سك على أخواتك مع علي ربيع، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل بـ 100 وش، ومسلسل شغل في العالي.

وتعاون محمد بطاوي مع الفنان أشرف عبد الباقي في أكثر من عمل مسرحي من بينهم البنك سرقوه، ومسرحية اللوكاندة، كما شارك في موسم دراما رمضان الماضي في مسلسلي «1000 حمدلله على السلامة» بطولة يسرا، وحضرة العمدة بطولة روبي.

اقرأ المزيد:

نجوم الفن ينعون محمد بطاوي: «كوميديان طيب ومحترم.. ربنا يرحمك»

بعد وفاة الفنان محمد بطاوي نجم مسرح مصر.. كيف تحمي نفسك من الأزمات القلبية؟

أول تعليق من أسرة الراحل محمد بطاوي نجم مسرح مصر: راح يحضر فرح قريبه مات

موعد ومكان عزاء الفنان محمد بطاوي