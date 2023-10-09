الخارجية الروسية: مستعدون لإجلاء مواطنينا الراغبين في الرحيل عن إسرائيل

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، استعداد روسيا لمساعدة العديد من مواطنيها المتواجدين في إسرائيل، على الخروج منها.

مؤتمر صحفي للافروف اليوم

وقال الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط: «يعيش عدد كبير من مواطنينا في إسرائيل، ونحن قلقون بشأن مصيرهم في الوضع الحالي، ونبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص بينهم يحتاجون إلى المساعدة».

وأضاف لافروف قائلاً: «سنكون على استعداد لإجلاء أولئك الذين يرغبون في الرحيل من إسرائيل إلى روسيا»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

الدعوة لوقف إطلاق النار

وكان لافروف قد صرح في وقت سابق اليوم الاثنين، بضرورة وقف إطلاق النار من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين قبل حل القضايا الأخرى، وأوضح: «فيما يتعلق بجهود الوساطة، أولاً وقبل كل شيء، يتعين على الجانبين وقف إطلاق النار، وجميع القضايا الأخرى يمكن حلها في بيئة طبيعية غير عسكرية».

يٌشار إلى أن إسرائيل تعرضت لهجوم صاروخي من قطاع غزة صباح يوم 7 أكتوبر، وفي الوقت نفسه، نفذت حركة حماس عدة هجمات في إطار عملية «طوفان الأقصى».