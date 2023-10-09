صحيفة عبرية: عدد قتلى إسرائيل في طوفان الأقصى قد يرتفع إلى 1000 شخص

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة للعملية العسكرية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية مؤخرًا قد يرتفع إلى 1000 قتيل، في حين ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين بسبب القصف الإسرائيلي المكثف في قطاع غزة إلى 436 قتيلاً.

صحيفة إسرائيلية

وتوقعت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في تقريرها هذا الرقم لعدد القتلى، مشيرة إلى أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة قد تجاوز 100 أسير، ولكن الصحيفة تشير إلى أن هذا العدد قد يصل إلى 150.

هجمات المقاومين

تأتي هذه التقارير في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في شن هجماتها على قطاع غزة ردًا على هجوم المقاومين الفلسطينيين، والذي يُعد واحدًا من أكثر الهجمات قوة في تاريخها.

عدد الشهداء الفلسطنيين

وفي قطاع غزة، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 436، بينهم 91 طفلاً و61 امرأة، بالإضافة إلى 2271 جريحًان فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد قصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليل باستخدام الطائرات الحربية والمروحيات وسلاح المدفعية