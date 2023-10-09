مي فاروق تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية 25 أكتوبر

أعلنت الفنانة مي فاروق عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مشاركتها بمهرجان الموسيقى العربية في حفل غنائي على مسرح النافورة.

وكتبت مي فاروق: «حفل مي فاروق في القاهرة على مسرح النافورة ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية 25 أكتوبر».

مي فاروق تطرح أغنية ليه

وطرحت مؤخرا مي فاروق، أغنيتها الجديدة «ليه» التي روجت لها قبل طرحها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنشر البرومو الدعائي للأغنية وعلقت عليه قائلة: «ليه قريبا، الأغنية من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند».