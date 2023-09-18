مي فاروق تطرح أغنية «ليه» على جميع المنصات الرقمية

طرحت الفنانة مي فاروق على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video بمقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان «ليه»، والتي تفتتح بها نشاطها الفني مع بدايات موسم الشتاء.

الأغنية من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبدالسلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي، ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

أغنية مي فاروق الجديدة

ودارت فكرة التصوير في إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مي فاروق عن معنى كلمات الأغنية.

يذكر أن المطربة مي فاروق، روجت منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيتها الجديدة «ليه»، ونشرت البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: «ليه قريبا».