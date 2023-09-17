مي فاروق تطرح أغنية «ليه» عبر «يوتيوب» غدا

أعلنت المطربة مي فاروق، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان «ليه» غدا.

ونشرت مي فاروق البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليها قائلة: ليــه؟.. جديد مي فاروق 2023 غدًا الاثنين 6 مساءً عبر القناة الرسمية على يوتيوب.

مي فاروق تروّج لاغنية ليه

وروجت مي فاروق منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيتها الجديدة ليه بطرح البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: ليه قريبا.

أغنية ليه من كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام ووتريات أشرف رجب وهندسة صوت ياسر أنور.