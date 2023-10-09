«محمود» من الإسكندرية: «100 مليون صحة» وفرت عليا 5 آلاف جنيه تكلفة تحاليل فيروس س

كعادة غالبية المصريين، عاش محمود نبيل، صاحب الـ 38 عاماً، مع الفيروس الوبائى «سى»، دون الشعور بإصابته وخطورته على صحته، فكان هذا الفيروس سبب وفاة أقاربه خلال السنوات الماضية، إلا أن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» ساعدت فى اكتشاف الفيروس وعلاجه.

«مرض ينتشر فى جسدى دون أن أشعر به، حتى إذا تمكن من كبدى هاجم كل جسدى حتى الموت»، هكذا وصف محمود نبيل، عامل فى مركز إصلاح أجهزة كهربائية، مقيم فى محافظة الإسكندرية، رحلة علاجه من فيروس «سى» الوبائى، والذى كان ينتشر فى جسده دون أن يشعر به.

بدأت رحلة اكتشاف المرض والعلاج منه، عندما ذهب «نبيل» إلى وحدة طب الأسرة بالعجمى، للكشف ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، لعلاج فيروس «سى» وبإجراء التحليل وبعد ظهور النتيجة التى كانت إيجابية، يقول: «تم تحويلى إلى مستشفى شرق المدينة وأجروا لى مجموعة تحاليل بالمستشفى وتحاليل أخرى بمعمل مستشفى خاص، وعلمت أن تكاليف كل هذه التحاليل تزيد على 5 آلاف جنيه وأجريت لى كلها مجاناً».

استكمل «محمود» إجراءات العلاج بمستشفى شرق المدينة: «كان يصرف لى جرعة علاج شهرية لمدة ثلاثة شهور، وكانت أسعار الجرعة الواحدة تزيد على 30 ألف جنيه، وكل هذا تم بالمجان تماماً».

استمرت رحلة علاج «محمود» من فيروس «سى» لشهور: «بعد انتهاء الجرعة الثالثة طلبوا منِّى العودة للمستشفى بعد ثلاثة أشهر، لإجراء بعض الفحوصات، وبالفعل رجعت إلى المستشفى للتأكد من الشفاء من الفيروس، وظهرت نتيجة التحليل وتم شفائى».