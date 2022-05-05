«الصحة»: فحص فيروس «سى» لـ 1٫7 مليون طالب وطالبة بـ«أولى إعدادى»

أعلنت وزارة الصحة فحص مليون و745 ألفاً و408 طلاب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس «سى» بين طلاب الصف الأول الإعدادى بالمجان، للعام الرابع على التوالى، تحت شعار «100 مليون صحة»، منذ انطلاق المرحلة الحالية من المبادرة فى 21 نوفمبر الماضى حتى بداية إجازة عيد الفطر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، «متحدث الوزارة»، فى بيان أمس، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى خلال العام الدراسى الحالى، لافتاً إلى أن «الجيزة» كانت أعلى المحافظات فى نسبة الفحص، حيث تم فحص 166 ألفاً و427 طالباً، تليها «القاهرة»، بفحص 160 ألفاً و70 طالباً، ثم «الشرقية» 136 ألفاً و537 طالباً، و«البحيرة» 128 ألفاً و931 طالباً.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، بـ419 فريقاً طبياً تابعة للهيئة.

وأكدت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة، إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التى ثبتت إصابتها بفيروس «سى»، فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس، بعد إحالتهم إلى لجان الكبد، بجميع فروع الهيئة على مستوى محافظات الجمهورية.