«ثروت» من أسيوط: اتكتب لي عمر جديد بفضل «100 مليون صحة»

نجحت المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس «سى» فى تعافى أعداد كبيرة من المرضى فى قرى ومراكز محافظة أسيوط، والذين اكتشفوا حملهم للفيروس بالصدفة من خلال إجراء التحاليل والفحوصات الطبية من القوافل المتحركة بالقرى، ليبدأوا بعدها رحلة العلاج حتى التعافى.

«ربنا كتب لى عمر جديد»، بهذا العبارة تحدث ثروت محمود، موظف بالمعاش من إحدى قرى مركز صدفا بمحافظة أسيوط، عن معاناته مع فيروس سى، والذى اكتشف أنه مصاب به، خلال الفحوصات الطبية التى أجرتها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية، وبفضل مبادرة الصحة استطاع أن يعبر تلك المحنة.

يقول «ثروت» إنه منذ عدة سنوات اكتشف خلال إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل فى قوافل المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس «سى» المتحركة بالقرى أنه مصاب بفيروس «سى».

وأوضح «ثروت» أن المبادرة الرئاسية الخاصة بفيروس «سى» نجحت فى اكتشاف حالات كثيرة، وبفضل تلك المبادرة تم التعافى، قائلاً: «مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس «سى» كتبت لى عمر جديد، بعد سنوات من المعاناة مع هذا المرض الخطير».