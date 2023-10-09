«أبوناصر» من الإسماعيلية: عانينا كثيرا من فيروس سي و«100 مليون صحة» أنقذتنا

سنوات طويلة من المعاناة عاشها الحاج أبوناصر العيادى، ابن مركز القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب إصابته بفيروس «سى»، وزيادة تكلفة العلاج الخاص حتى أطلق الرئيس السيسى المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» والتى شملت العديد من المبادرات، منها القضاء على فيروس «سى».

يقول «أبوناصر» لـ«الوطن»: «عانينا على مدار سنوات طويلة من الفيروس وانتشاره بين المواطنين وزيادة تكلفة العلاج والتى كانت تصل إلى الآلاف، إلى أن جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصدى للمرض ومحاربته، عن طريق مبادرة القضاء على فيروس سى، وأجمل ما فى المبادرة هو وصول الخدمة للمواطن البسيط فى منزله عبر تدشين مبادرات استهدفت الوصول إلى القرى للكشف عن المصابين بفيروس سى وطرق أبواب المنازل للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين».

وقال «أبوناصر»: تم صرف العلاج اللازم على جرعات مختلفة وإجراء التحاليل مع كل جرعة للتأكد من نسب الفيروس، والحمد لله تعافيت بالكامل وأثر هذا التعافى على صحتى بنسبة كبيرة، وعدت لممارسة حياتى بشكل طبيعى».