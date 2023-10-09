تقارير إعلامية: إسرائيل قررت توسيع الهجوم على غزة دون اعتبار لمصير الأسرى

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن إسرائيل تحاول اتهام إيران وحزب الله بالضلوع في هجمات فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا يفسر نية الحكومة الأمريكية إرسال مساعدات إلى إسرائيل تكفي لمواجهة الفصائل وحزب الله وإيران.

الفصائل الفلسطينية

وأضافت «أبوشمسية»، في رسالتها على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مصادر في المنطقة، أن إيران أعطت الضوء الأخضر للفصائل الفلسطينية، في اجتماع جمع قادة الفصائل وحزب الله يوم الاثنين الماضي، لتنفيذ الهجوم على المستوطنات والمناطق الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.

توسيع الهجمات على غزة

وتابعت أن إسرائيل اتخذت قراراً بتوسيع الهجمات على غزة، وقصف أي قواعد عسكرية تابعة لحركة «حماس»، حتى لو تسبب ذلك في قتل الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، مع شن عملية برية موسعة.