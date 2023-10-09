وزير الصحة: الرئيس السيسي دعم جهود الصحة واعتبر القضاء على فيروس سي أهم أولوياته

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه دعما كبيرا لتطوير جهود الصحة، واعتبر القضاء على فيروس سي من أهم أولوياته في مصر، وتسخير كل إمكانيات الدولة لإنهاء معانات الشعب المصري، لافتا إلى أن أكتوبر 2018 أطلقت المبادرة الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة» ونجحت في شهور في الكشف على 63 مليون مصري، واكتشاف وعلاج ما يزيد عن مليوني من الإصابات المزمنة المختفية.

وأوضح عبدالغفار خلال كلمته في احتفالية تسليم شهادة الذهبية لمصر، لخلوها من فيروس سي، أن المباردة بنت هرما رابعا لمصر والعالم، وغيرت من مفاهيم الصحة العامة وأولويات الصحة وكيفية علاجها والتصدي لها، مؤكدا أن الخدمات تقدم للمصريين وللأجانب، وأطلق الرئيس مبادرة التارخية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي.

وتابع: «الفحص شمل كل الجنسيات والمقيمين على أرض مصر، وهي من الدول الداعمة للجهود الصحية، لأن مصر من أوائل الدول الداعية لاستفادة دول الجوار في الاستفادة بما توصلت إليه مصر من جهود صحية وعلمية في القضاء على مثل هذه الأوبئة».