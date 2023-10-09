«مدبولي»: إعلان الصحة العالمية تتويج لجهود مصر في مكافحة فيروس سي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأهرامات تشهد حدثا تاريخيا سينقش في تاريخها، وهو نجاح مصر بجهود أبنائها المخلصين في دحر فيروس الالتهاب الكبدي «سي» الذي عانت منه الأسر المصرية وكلف المجتمع خسائر فادحة، فلم يخلو بيت مصري من ضحاياه ولم تدخر الحكومات المختلفة جهدا في مكافحة المرض.

احتفالية تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس سي

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في احتفالية تسليم الشهادة الذهبية لمصر لخلوها من فيروس سي، أن الجهود المصرية التي بذلت على مدار سنوات توجت اليوم بإعلان منظمة الصحة العالمية نجاح المسار المصري نحو القضاء على فيروس سي.

جميع قطاعات الدولة تشارك في المبادرة

وأشار مدبولي إلى أن الدولة أطلقت المبادرة الرئاسية للقضاء على الفيروس في أكتوبر 2018، وشاركت جميع قطاعات الدولة في الإعداد لتلك المبادرة التاريخية والتي تعتبر الاكبر في التاريخ الإنساني، ولم تدخر الدولة جهدا في تسخير الدعم للقضاء على الفيروس.