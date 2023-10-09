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الرئيس السيسي ونظيره التركي يبحثان جهود احتواء التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

كتب:

محمد أبو عمرة
10:57 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، إذ توافق الرئيسان بشأن أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.

كما أكد الرئيسان، أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسي، وتطبيق حل الدولتين؛ استنادا إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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