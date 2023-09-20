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بابا الفاتيكان يدعو إلى إنهاء الصراع في قرة باخ

كتب:

هانى حسن
12:57 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الصراع في قرة باخ، وهي منطقة انفصالية تسكنها عرقية الأرمن التابعة لأذربيجان.

وتعرضت المنطقة لهجوم من القوات الأذرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال بابا الفاتيكان خلال إلقاء عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس: «أدعو مُجددًا جميع الأطراف ذات الصلة والمجتمع الدولي إلى إسكات أسلحتهم وبذل قصارى جهدهم لإيجاد حلول سلمية». 

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بقلم هانى حسن