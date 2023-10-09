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قوات الاحتلال تغلق المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت

كتب:

منى السعيد
11:37 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت، وفق بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». 

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل بالقرب من بلدة قراوة بني حسان، فيما اندلعت مواجهات في المكان دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، تجمع عدد من المستعمرين بالقرب من مدخل قرية حارس غرب سلفيت، ورددوا الهتافات العنصرية.

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