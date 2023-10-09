قوات الاحتلال تغلق المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت، وفق بيان عاجل نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل بالقرب من بلدة قراوة بني حسان، فيما اندلعت مواجهات في المكان دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، تجمع عدد من المستعمرين بالقرب من مدخل قرية حارس غرب سلفيت، ورددوا الهتافات العنصرية.