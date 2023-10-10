دعاء للتخلص من الحزن والاكتئاب.. «ردده كلما ضاقت بك الدنيا»

مع كثرة ضغوط الحياة ومشاغلها، يتعرض الشخص لنوبات من الحزن تُفقده لذة الاستمتاع بالحياة، والرغبة في التواصل مع الآخرين، بل وقد يزداد الحزن ليصل إلى حد الدخول في دوائر الاكتئاب، وعلى الرغم من أن بعض هذه الحالات تحتاج لتدخل طبي والحصول على أدوية طبية، إلا أنه يمكن للمسلم الاستعانة بعدة أدعية دينية من شأنها طرد مشاعر الحزن والكآبة من القلب.

أهمية الدعاء في حياة المسلم

وحول فاعلية الدعاء وقدرته على تحقيق الإجابة، أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن الدعاء له فاعلية وأهمية كبيرة في حياة المسلم، ويعتبر من أهم العبادات التي يجب أن يحرص عليها المسلم في حياته، ويرددها على مدار اليوم وفي ساعات القيام والجلوس، لافتة إلى أن الله- تبارك اسمه- يسمع الدعاء ويأتي بالإجابة لعباده.

كما أوضح الدكتور الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا توجد صيغة محددة لدعاء الخروج من دوائر الحزن والاكتئاب، وأن العبد عليه بأن يدعو ربه كلما ضاق صدره بما يتمناه دون محاولة تنميق أو تجميل للكلمات: «ادع بما يتمناه قلبك وترغب فيه نفسك ولا تهتم بالسجع في الكلمات؛ فالله سميع رحيم».

دعاء التخلص من الحزن والاكتئاب

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة محددة لدعاء التخلص من الحزن والاكتئاب، إلا أنه يمكن للمسلم كلما ضاق صدره وهاجمه الغم أن يُردد عدة أدعية دينية بنية التخلص من الحزن والكآبة، منها:

- «اللهم نجّني ممّا أنا فيه من كرب بفرج عاجل وغير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين. هبني اللهمّ الصبر والقدرة لأرضى بما ليس منه بد، وهبني الشّجاعة والقوّة لأغيّر ما تقوى على تغييره يد، وهبني اللهمّ السّداد والحكمة لأميّز بين هذا وذاك».

- «اللهم يا من كفاني كل شيء اكفني ما أهمني من أمور الدنيا والآخرة وصدّق قولي وفعلي بالتحقيق.. يارب فرج عني كل ضيق ولا تحملني ما لا اطيق، برحمتك استغيث».

- «يافارج الهمّ وياكاشف الغم فرّج همي.. ويسرّ أمري وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين».

- «ياربِّ رحمتك أرجو وأطلب، فلا تتركني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي كلَّ شأني لا إله إلا أنت يا جابر المكسور».

- «اللهم أبدل كدري وحزني بضيقتي بالرّضا والراحة والسّلام. اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضًا ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي».

- «اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها».

- «اللهم اجعل لنا من كل هم مخرجا ولكل ضيق فرج اللهم يسر لنا أمورنا ودبرها لنا فنحن لا نحسن التدبير».