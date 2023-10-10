مباراة كرة قدم بلا لاعبين في الأردن.. ما القصة؟

شهدت انطلاقة الدوري الأردني لكرة القدم 2023- 2024، واقعة فريدة لم تحدث سابقا في الملاعب، إذ غاب لاعبو الفريقين عن إحدى المباريات، على خلفية أزمة بين الأندية واتحاد الكرة الأردني.

كانت الأزمة قد بدأت بعد مرور 5 جولات فقط على انطلاق بطولة الدوري، وكادت أن تقضي على المسابقة المحلية في بداية الموسم، مع إعلان 12 فريقا بشكل مفاجئ عدم مشاركتهم في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأردني لكرة القدم، وذلك في مذكرة رسمية وقعت عليها كافة إدارات الأندية المشاركة، للتمرد على اتحاد اللعبة.

مطالب الأندية للمشاركة في الدوري

وجاءت خطوة الأندية من أجل الضغط على الاتحاد الأردني للاستجابة إلى مطالبها، حيث نادت بمنح كل نادٍ 200 ألف دينار مع توفير راعٍ للبطولة المحلية، في ظل الأزمة المالية التي ضربت الأندية الفترة الماضية.

مشهد غير مألوف شهده الدوري الأردني لكرة القدم.. ماذا حدث؟

مشهد لم يكن مألوفا، الذي جاء خلال مباراة «سحاب والرمثا» في الجولة السادسة، بعدما نفذ الناديان تهديدهما ولم يحضر أي لاعب منهما إلى الملعب، الذي شهد تواجد حكام اللقاء، ليقرر الأخير الانسحاب هو الآخر بعد عدم وصول اللاعبين.

ولم يدم الأمر طويلا، بعدما أوصلت الأندية الـ12 رسالتها لتقرر التراجع عن قرار الانسحاب من المباريات، حرصا على مصلحة الكرة الأردنية، لتخوض الفرق بعدها مباريات بطولة كأس الأردن بشكل طبيعي، ولكن بعد تسجيل حدث استثنائي لا يتكرر كثيرا في الملاعب.