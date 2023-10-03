نقل 45 طالبة في الأردن إلى المستشفى لإصابتهن باختناق.. مزارعان السبب

تعرضت 45 طالبة لاختناق بمدرسة كريمة الثانوية في الأغوار الشمالية شمال غرب الأردن، نتيجة استنشاقهن لمبيد حشري تم رشه على أرض زراعية مجاورة للمدرسة.

كانت تظهر عليهن أعراض اختناق

ونقلت «سكاي نيوز» عن مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي الأردني مؤيد الشكور، أن 45 طالبة ذهبن إلى المستشفى على مدار يومين، وكانت تظهر عليهن أعراض اختناق من جراء استنشاق مواد غريبة، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية لجميع الطالبات جيدة ولا يوجد ما يثير الذعر، مؤكدا بقاء 10 حالات منهن فقط داخل المستشفى لأسباب احترازية وتحويل اثنتين لمستشفى الأمير راشد في مدينة إربد القريبة بناء على رغبة الأهالي.

استنشاق الغازات المنبعثة من المبيدات الحشرية

وكشف مدير المدرسة عن السبب لافتًا إلى أنه استنشاق الغازات المنبعثة من المبيدات الحشرية التي تم استخدامها في رش المزروعات.

وقرر مدعي عام الأغوار الشمالية، بالأردن إيقاف مزارعين اثنين من جنسية أجنبية أسبوعا، لرشهما مادة سامة في قطعة أرض يزرعانها مجاورة للمدرسة ونسب للمتهمين، تهم التسبب بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.