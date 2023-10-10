زلزال بقوة 5 درجات يضرب قبالة سواحل الإكوادور

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل الإكوادور الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، على مسافة 558 كيلومترا شمال شرق بويرتو بكويريزو مورينو، وفقا لما أظهرته بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزال ضرب قبالة سواحل الإكوادور، وقع على عمق 10 كيلومترا، مشيرا إلى أن البؤرة وقعت كذلك على مسافة 594 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة مانتا.

وتقع الإكوادور في منطقة «حزام النار» في المحيط الهادئ، التي تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية، وهي منطقة زلزالية رئيسية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.