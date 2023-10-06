هزة أرضية تضرب البحر المتوسط.. «بؤرتها في جزيرة كريت اليونانية»

ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على عمق 6 كيلومترات، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، فجر اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على مسافة 26 كيلومترا جنوب شرق مدينة إيراكليو جنوب البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات عبر موقعه الإلكتروني ،إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت كذلك على مسافة 3 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من أركالوكوريون.