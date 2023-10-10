هزة أرضية تضرب ولاية كاليفورنيا بأمريكا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، عن هزة أرضية ضربت شمال كاليفورنيا الأمريكية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، عبر موقع المركز الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 82 كيلومترا شمال شرق مدينة تشيكو بمقاطعة بوت في ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي الأمريكي.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت كذلك على مسافة 11 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من تشيستر.