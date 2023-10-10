هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين سوريا وتركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين سوريا وتركيا على عمق 11 كيلومترا، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات المركز الأوروبي لرصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين سوريا وتركيا على مسافة 83 كيلومترا من بين الشمال والشمال الشرقي من محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا ، المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وقال مرك رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، وقعت كذلك على مسافة 2 كيلومترات شمال غرب مدينة أنطاكيا جنوب تركيا.