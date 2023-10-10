بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قنابل شديدة الانفجار والأوضاع تنذر بكوارث إنسانية

أكد المتحدث باسم بلدية غزة، في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية» على وجود تصعيد مستمر للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستمرار استهداف الأبنية السكنية والمدارس والمساجد.

وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستخدم قنابل شديدة الانفجار بهدف تدمير البنى التحية بشكل كامل في كل القطاع.

وشرح المتحدث باسم بلدية غزة، أن العدوان الإسرائيلي ألحق دمارا هائلا بكل القطاع وأوقف الخدمات والأوضاع تنذر بكوارث إنسانية.