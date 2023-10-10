رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قنابل شديدة الانفجار والأوضاع تنذر بكوارث إنسانية

كتب:

نرمين عفيفي
07:19 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أكد المتحدث باسم بلدية غزة، في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية» على وجود تصعيد مستمر للعدوان الإسرائيلي على القطاع، واستمرار استهداف الأبنية السكنية والمدارس والمساجد.

وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة لـ«القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تستخدم قنابل شديدة الانفجار بهدف تدمير البنى التحية بشكل كامل في كل القطاع.

وشرح المتحدث باسم بلدية غزة، أن العدوان الإسرائيلي ألحق دمارا هائلا بكل القطاع وأوقف الخدمات والأوضاع تنذر بكوارث إنسانية.

اقرأ المزيد:

استشهاد صحفييْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية على غزة

عاجل.. تلفزيون فلسطين: استشهاد وإصابة صحفيين في قصف على غزة

إعلام إسرائيلي: تسلل «مقاتلين» لمستوطنة كفار سعد بغلاف غزة

عاجل.. قصف من الجو والبحر.. جيش الاحتلال يواصل التصعيد ضد قطاع غزة