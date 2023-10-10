عاجل.. قصف من الجو والبحر.. جيش الاحتلال يواصل التصعيد ضد قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قصفها على قطاع غزة، سواء من طائراتها الحربية أو من سفنها البحرية، في إطار عملية «السيوف الحديدية»، ردا على عملية «طوفان الأقصى»، التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، منذ يوم السبت الماضي.

وفجر اليوم الثلاثاء، قصفت زوارق بحرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعشرات القذائف، بشكل عشوائي، شاطئ بحر المحافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، وسط وجنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 بينهم فلسطينية، فيما سقط شهيد فلسطيني آخر في شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.