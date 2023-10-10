«وفا»: قصف صاروخي من زوارق جيش الاحتلال على ساحل غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت سلسلة غارات بطائراتها الحربية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، بينها شقة سكنية في مدينة الأسرى، كما قصفت زوارق ساحل غزة بقذائف صاروخية، وتعرض الشريط الحدودي لقصف مماثل بعشرات القذائف، فجر اليوم الثلاثاء أسفرت عن سقوط شهداء ومصابين.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بلغت 704 شهداء بينهم 140 طفلا و105 سيدات، مشيرة إلى إصابة نحو 3 آلاف و900 آخرين.

وتظاهر الآلاف من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، والأحزاب السياسية الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات «بي دي إس»، وسط العاصمة مدريد، تنديدا بالحرب والعدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرة، الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات الحرية لفلسطين والدعوة لمقاطعة إسرائيل، كما ندد المتضامنون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال.

مظاهرات في أنحاء العالم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي

وفي كندا، شارك الآلاف في عدد من المقاطعات، في مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وقتل المدنيين الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وتدمير المباني.

وردد المشاركون في مظاهرات شهدتها تورنتو، بدعوة من حركة الشباب الفلسطيني ومختلف المؤسسات الكندية الفلسطينية بالمقاطعة، هتافات تدعوا للعدالة ولحرية فلسطين وتقرير مصيرها والكف عن انتهاك الحرمات وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وفي غرب كندا، خرج المئات من الداعمين والمناصرين للشعب الفلسطيني في مسيرة مركبات رافعين الأعلام الفلسطينية ومنددين بجرائم الاحتلال في مقاطعة ألبرتا.