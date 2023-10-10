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استشهاد فلسطينية في غارة إسرائيلية على دير البلح بقطاع غزة

كتب:

حسن رمضان
01:59 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
آثار قصف إسرائيلي على غزة-صورة أرشيفية

آثار قصف إسرائيلي على غزة-صورة أرشيفية

أسفرت غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على منزل في منطقة الحدبة بدير البلح بقطاع غزة، عن استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين، فيما استهدفت قوات الاحتلال 4 سيارات إسعاف، شرقي محافظة خان يونس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل آخر في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 سيارات إسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في المنطقة.

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