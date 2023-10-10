جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تلغيم الأجزاء المخترقة من السياج الحدودي مع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن تلغيم الأجزاء المخترقة من السياج الحدودي مع غزة.

وأكد جيش الاحتلال، إلى تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة؛ ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

جدير بالذكر طوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.